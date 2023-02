Panică pe Cloșca: a fost semnalată o geantă suspectă In urma cu puțin timp, pe strada Cloșca din municipiul Arad s-a instaurat panica. A fost semnalata prezența unei genți suspecte. „Pompierii militari ai Detașamentului Arad intervin in aceste momente cu o autospeciala de stingere și un echipaj SMURD pentru asigurarea zonei in cazul producerii unei posibile situații de urgența, in municipiul Arad, strada Cloșca, […] The post Panica pe Cloșca: a fost semnalata o geanta suspecta first appeared on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . The post Panica pe Cloșca: a fost semnalata o geanta suspecta appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate… Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

