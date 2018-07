Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor operat de Air China care asigura o legatura de la Paris la Beijing s-a intors din drum, la 30 de minute dupa decolare, in urma unei false alerte, din cauza unei neintelegeri intre un pasager ramas la sol si compania chineza, a declarat Delegatia prefectorala a aeroporturilor pariziene pentru…

- Aproximativ 13.000 de pasageri au ramas blocati vineri dimineata in Aeroportul International Chengdu Shuangliu, situat in provincia Sichuan din China, din cauza conditiilor meteorologice nefavorabile, informeaza agentia Xinhua preluata de agerpres. Autoritatile aeroportuare au anuntat ca sase…

- Sase adolescenti au fost salvati, joi seara, de jandarmii montani dupa ce au intrat in panica din cauza ploii si a vizibilitatii reduse. Tinerii cu varste intre 17 și 19 ani, au plecat in drumeție, in masivul Piatra Craiului, la primele ore ale dimineții. Dupa cateva ore de urcat, au ajuns pe Varful…

- Mai mulți pasageri au murit sau au fost raniți duminica, 8 iulie, dupa ce un tren de calatori a deraiat la granița Turciei cu Grecia, din cauza unui pod prabușit, potrivit CNN Turk. Astfel, cinci vagoane au iesit de pe sina, in zona de nord-vest a Turciei, dar deocamdata nu exista un bilant oficial…

- O aeronava de pasageri a companiei Tajik Air, care zbura de la Moscova la Khujand (Tadjikistan), a aterizat de urgenta la aeroportul Domodedovo din Moscova, din cauza decompresiei cabinei pilotilor in timpul zborului, a declarat o sursa din cadrul autoritatilor ruse, potrivit agentiei de presa Tass.

- Mai multe persoane au fost evacuate, duminica, dintr-un bloc din municipiul Rosiorii de Vede, dupa ce la un apartament a izbucnit un incendiu, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman, scrie Agerpres.In apartamentul unde a izbucnit focul nu era nicio persoana, iar…

- A fost prapad vineri dupa-amiaza in Maramureș, o ploaie torențiala de cateva zeci de minute provocand inundații in mai multe zone. In parcarea Manastirii Barsana a domnit haosul, iar doua persoane au ramas blocate intr-o rulota in mijlocul apelor.