Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Germania au evacuat un tren de mare viteza ce circula in sudul tarii dupa ce un pasager a descoperit un recipient ce continea o substanta neidentificata, a anuntat Politia, potrivit agentiei de stiri Dpa.

- Autorul atacului din Germania a fost arestat preventiv, iar anchetatorii incearca sa stabileasca care a fost motivația acestuia. Barbatul nu a vorbit cu procurorii, dar aceștia nu cred ca a fost vorba de un atac terorist, scriu agențiile internaționale. Barbatul in varsta de 34 de ani, nascut in Iran…

- Douasprezece persoane sunt spitalizate cu plagi produse prin injunghiere in urma atacului comis vineri intr-un autobuz din nordul Germaniei, a anuntat Politia regionala, precizand ca trei victime sunt in stare grava. (Promotiile zilei la monitoare) Autoritatile germane incearca sa afle motivele atacului.…

- Germania are de-a face cu un criminal in serie pe care presa straina l-a numit “Otravitorul de sandvișuri”. Autoritațile cred ca barbatul a ucis pana la 21 de oameni prin presararea unui praf toxic in mancarea lor. Autoritațile cred ca barbatul și-a ucis, in decurs de 18 ani, 21 de colegi de la locul…

- Autoritatile germane au lansat o investigatie privind o serie de decese la o firma de accesorii metalice dupa ce un angajat a fost prins incercand sa otraveasca mancarea unui coleg de munca. Politia a gasit in casa acestuia mercur, plumb si cadmiu, relateaza DW.

- Autoritatile germane au lansat o investigatie privind o serie de decese la o firma de accesorii metalice dupa ce un angajat a fost prins incercand sa otraveasca mancarea unui coleg de munca. Politia a gasit in casa acestuia mercur, plumb si cadmiu, relateaza DW.

- Domul din orasul german Koln a fost evacuat vineri de teama unui atac terorist, un suspect roman fiind retinut, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate germane. Incidentul de securitate a avut loc...

- Autoritatile din Columbia au confiscat 14 replici ale tricourilor selectionatei nationale de fotbal, participanta la Cupa Mondiala 2018, si care erau impregnate cu cinci kilograme de cocaina, anunta cotidianul Semana, citat de agentia DPA. Descoperirea a fost facuta cu ocazia unui control de rutina,…