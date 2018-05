Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin o persoana a fost ranita in urma unui incident armat produs luni dupa-amiaza in oraselul britanic Oxford, situat in apropiere de Londra, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate britanice.Zona Castelului Oxford / Stagecoach a fost izolata.

- Politistii din San Bruno, California, au raspuns unui apel din partea angajatilor Youtube care au relatat pe retelele sociale ca au auzit mai multe focuri de arma in interiorul sediului, relateaza Business Insider. Un martor a declarat ca cel putin o persoana a murit.

- Un profesor a fost reținut dupa un incident armat care a avut loc miercuri dupa-amiaza la un liceu din Georgia, SUA. Poliția a fost alertata in legatura cu mai multe focuri de arma auzite din interiorul liceului. „Niciun copil nu a fost ranit in incident”, a comunicat Politia regionala. In urma cu…

- Panica intr un liceu din Arad. Un zgomot puternic s a auzit chiar in timp ce elevii de clasa a XII a sustineau o proba a Bacalaureatului, conform RomaniaTV.net. Din primele informatii la Liceul cu program sportiv din Arad, un elev in clasa a IX a, in varsta de 17 ani, repetent de trei ori, a venit cu…

- Anterior, un purtator de cuvant al Camerei Comunelor (camera inferioara a parlamentului britanic) declarase ca politia ancheteaza un incident, dar fara a oferi alte detalii despre acest caz. ''Politia investigheaza in prezent un incident la cladirea parlamentului'', afirmase purtatorul…