Panica medicamentelor. Chinezii fac stocuri la produsele pentru răceală și gripă după ce autoritățile au relaxat restricțiile China are probleme cu stocurile de alimente și medicamente dupa ce și-a relaxat cele mai severe politici privind Covid-19 saptamana trecuta. Oamenii s-au grabit sa cumpere ibuprofen, medicamente impotriva racelii și truse de testare Covid, pe fondul raportarilor de penurie. Produsele pentru remedii de casa nu sunt acum in mare masura disponibile online, inclusiv lamai […] The post Panica medicamentelor. Chinezii fac stocuri la produsele pentru raceala și gripa dupa ce autoritațile au relaxat restricțiile first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

