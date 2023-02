Panică mare la Moscova: posturile de radio au anunțat alertă de raid aerian Posturi de radio comerciale din mai multe regiuni ale Rusiei au transmis miercuri informatii despre o presupusa alerta aeriana si despre amenintarea cu un atac cu rachete, in urma unui atac al hackerilor asupra serverelor, relateaza TASS. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. … Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia l-a criticat duminica pe presedintele francez Emmanuel Macron pentru declaratia sa recenta conform careia doreste infrangerea Rusiei in razboiul din Ucraina, acuzandu-l pe seful statului francez de diplomatie duplicitara fata de Kremlin si spunand ca Moscova inca isi aminteste de soarta lui…

- Un tribunal din regiunea Moscova l-a condamnat vineri la 22 de ani de inchisoare pe fostul guvernator Serghei Furgal, a carui arestare in vara anului 2020 a provocat ample si rare manifestatii ale opozitiei in Extremul Orient al Rusiei, informeaza France Presse, informeaza Agerpres. Fii la…

- Tribunalul Lefortovo din Moscova a arestat doi cetateni originari din Ucraina in cadrul unei anchete penale privind fabricarea de explozibili, anunța Tass, potrivit Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat luni Dumei de Stat, camera inferioara a parlamentului de la Moscova, un proiect de lege privind iesirea tarii din Conventia penala privind coruptia a Consiliului Europei si retragerea din Grupul Statelor Impotriva Coruptiei (GRECO), transmite EFE. Fii…

- Kevin Kuhnert, secretarul general al Partidului Social-Democrat german (SPD), a afirmat marti ca inca nu este momentul potrivit pentru negocieri intre Ucraina si Rusia, contrazicandu-l pe un coleg de partid, in timp de Administratia de la Moscova acuza SUA si NATO ca vor distrugerea Rusiei, informeaza…

- Ambasada Finlandei la Moscova i-a cerut Rusiei sa garanteze siguranta misiunii sale diplomatice in urma unui incident in aceasta saptamana cand mai multe persoane purtand masti au aruncat baroase in curtea ambasadei, informeaza vineri Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- ''Este o apocalipsa de zapada'' la Moscova, relata alarmant duminica televiziunea publica rusa, in timp ce nameti de peste 30-40 de centimetru acopera strazile capitalei Rusiei in cea mai abundenta ninsoare de la inceputul acestui secol, relateaza agentiile AFP si EFE. Fii la curent cu cele…

- Kremlinul a afirmat, joi, ca fortele sale sunt inca hotarate sa ocupe zone din estul si sudul Ucrainei pe care Moscova le-a revendicat ca apartinand Rusiei, relateaza Reuters, potrivit RADOR. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…