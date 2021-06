Panică la Vatican! Un bărbat înarmat cu 8 cuțite a fost arestat în timp ce se apropia de intrarea în bazilica Sfântul Petru A fost panica și alerta terorista vineri, la Vatican. Un barbat inarmat cu un cuțit a inceput sa strige la turiștii din Piața Sfantul Petru, sa-i scuipe și sa amenințe ca-i va ucide pe toți. Inainte de a intra in piața, suspectul agresase deja o femeie aflata pe terasa unui restaurant din apropiere. Cand a fost inconjurat de polițiști, acesta incerca sa se apropie de intrarea in bazilica Sfantul Petru. In rucsacul sau au fost gasite 8 cuțite. Potrivit presei italiene, barbatul de 46 de ani ar fi de naționalitate franceza. Suspectul se afla acum in custodia poliției și va fi evaluat de un psihiatru.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- Un barbat de origine franceza, in varsta de 46 de ani si inarmat cu 8 cutite a starnit panica vineri seara in Piata Sfantul Petru din Vatican, cind a inceput sa strige la turistii din Piata Sfantul Petru „Va omor pe toti”. Barbatul a indreptat cutitul catre fata unei femei ce statea la terasa unui restaurant.

- Vaticanul este in alerta dupa ce un individ inarmat pana-n dinți a incercat sa forțeze intrarea in bazilica Sfantul Petru. Nu este clar daca ținta atentatului terorist era Papa Francisc. Individul inarmat cu un cuțit a semanat panica, vineri, in jurul orei 17.00, in randul turiștilor din Piața Sfantul…

- Inainte de a intra in piata, suspectul agresase deja o femeie aflata pe terasa unui restaurant din apropiere, din fericire fara a o rani. Cand a fost inconjurat de politisti, incerca sa se apropie de intrarea in bazilica Sfantul Petru. In rucsacul sau au fost gasite 8 cutite. Potrivit presei italiene,…

- Panica și alerta terorista, vineri, la Vatican. Un barbat inarmat cu un cuțit a inceput sa strige la turiștii din Piața Sfantul Petru, sa-i scuipe și sa amenințe ca-i va ucide pe toți.

