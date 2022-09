Stiri pe aceeasi tema

- Un sergent major din Ministerul Apararii Naționale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce a fost prins in flagrant facand trafic de migranti. Potrivit Parchetului Militar de pe langa Curtea Militara de Apel, procurorii militari din Parchetul Militar de pe langa Tribunalul Militar Timișoara…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane anunta ca duminica dupa amiaza, pe A2 Bucuresti – Constanta, valorile de trafic sunt in crestere pe sensul dinspre litoral catre Capitala, cu o medie de 40-45 de auto/minut. Valori de trafic ridicate se inregistreaza si pe DN 1 Ploiesti…

- Ministrul Sorin Cimpeanu a fost apostrofat de o profesoara deranjata de faptul ca ministrul butona telefonul in timpul unei ședințe online cu directorii de licee: „Le cerem elevilor ceva cand ministrul face altfel?” Ministrul Educației a organizat zilnic dezbateri pe marginea proiectului Legilor Educației.…

- Un incendiu puternic a izbucnit in insula greceasca Thassos, preferata de romani in acest sezon estival. Dan Dragan, coordonatorul Forum Thassos și cel care a anunțat incendiul pe Facebook, arata, intr-o postare, ca mirosul Padurii Potamia care arde a cuprins toata zona, iar cenușa cade precum „o ninsoare”.…

- Politistii doljeni au tras focuri de arma pentru prinderea unui adolescent in varsta de 15 ani, care se afla la volanul unei masini si care a refuzat sa opreasca la semnal. Urmarirea s-a intins pe sapte kilometri, iar in urma folosirii armelor nu au fost persoane ranite, relateaza News.ro. Inspectoratul…

- Un barbat in varsta de 43 de ani, din Capitala, a fost retinut de politisti, dupa ce a talharit patru persoane, in aceeasi zi, in trenurile de metrou. Potrivit Poliției Capitalei, in cursul zilei de ieri, in intervalul orar 06.30-10.30, mai multe persoane au fost victime ale unor infractiuni de talharie…

- Potrivit centralizarii datelor la nivel național, pe platforma admitere.edu.ro., 6.852 de elevi au ramas nerepartizați la liceu dupa afișarea rezultatelor privind admiterea 2022. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00. Este vorba despre noua elevi din București, trei din Cluj, doi din Constanța…

- Potrivit centralizarii datelor la nivel național, pe platforma admitere.edu.ro., 6.852 de elevi au ramas nerepartizați la liceu dupa afișarea rezultatelor privind admiterea 2022. 15 dintre ei au avut medii de admitere peste 9.00. Este vorba despre noua elevi din București, trei din Cluj, doi din Constanța…