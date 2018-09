Stiri pe aceeasi tema

- Un angajat de la Teatrul de Comedie din Capitala a fost transportat la Spitalul Universitar în stare comatoasa, dupa ce a cazut de la aproximativ 6 metri, a precizat, duminica, pentru Agerpres, sublocotenentul Bogdan Toma, reprezentat al ISU Bucuresti-Ilfov.

- Clipe de groaza pentru un baiat de 12 ani din Capitala. Minorul a cazut in gol de pe acoperișul unei cladiri de la inalțimea de 13 metri. Incidentul a avut loc aseara, in sectorul Botanica din Capitala.

- Ilona Brezoianu, despre greutațile vieții de actor. Tanara, care azi e dovada ca se poate trai decent și din actorie, recunoaște ca, la inceput, se intreba daca va reuși vreodata sa caștige suficient cat sa nu aiba grija zilei de maine. In timp ce mulți tineri fie fug de actorie, fie sunt sfatuiți de…

- Panica in nordul tarii. O tanara de 26 de ani a cazut intr-o fantana din satul Dușmani, raionul Glodeni.Imediat la fața locului au intervenit salvatorii, care au reușit sa scoata victima din fantana adanca de 14 metri.Tanara a fost transportata la spitalul raional.