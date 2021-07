Stiri pe aceeasi tema

- A fost panica la statia de metrou Eroii Revoluției din Bucuresti, marți dupa-amiaza! Calatorii au fost evacuati de pompieri, dupa ce au fost semnalate degajari de fum, informeaza antena3.ro. La fața locului au intervenit pompierii de la Detașamentul Pieptanari si echipa de intervenție de la Metrorex.…

- Stația de metrou Piata Victoriei este evacuata. Calatorii din stația Piața Victoriei, evacuați din cauza unor degajari de fum. Mai multi pompieri intervin dupa ce a fost semnalata o degajare de fum pe tunel. Fumul a patruns și in trenurile de metrou. Chiar in aceste momente se așteapta deconectarea…

- Momente de panica astazi la o piscina cunoscuta din Capitala, acolo unde se aflau sute de persoane pentru relaxare. S-a activat alarma de incendiu, iar toate persoanele au fost evacuate de urgența din interior.

- Potrivit presei locale, incidentul a avut loc sambata dupa amiaza, pe aeroportul Satu Mare, acolo unde cursa catre trebuia sa decoleze cu destinația Londra a fost anulata, iar pasagerii au fost evacuati de urgenta la ordinul pilotului care a simtit miros de fum si combustibil in aeronava. Urmare verificarilor,…

- Incidentul a avut loc in aceasta dimineața la stația de Metrou 1 Mai. O bucata din plafon s-a desprins, a cazut pe șine și a provocat un scurt circuit. Calatorii au sesizat fumul. Șase mașini de pompieri au ajuns la fața locului. Fumul s-a simțit in momentul in care trenul a oprit in stația 1 […] The…

- Traficul pietonal la accesul suprateran al statiei Pipera este inchis partial cateva zile, pentru a se putea desfasurarea lucrarile de decopertare a pardoselilor existente si de montare a noilor placaje de granit, a anuntat, joi, Metrorex.