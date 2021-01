Stiri pe aceeasi tema

- Incendiu puternic la Borșa. O casa a fost mistuita de flacari ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD In intervalul 15.01-17.01.2021, pompierii maramureșeni au fost solicitați sa intervina pentru lichidarea a 8 incendii. Oferta de…

- Accident cumplit in Maramureș pe DN18 in urma cu puțin timp. Trei mașini implicate in eveniment. Trafic blocat! ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Accident grav pe DN18 in Tautii de Sus. In evenimentul rutier au fost implicate…

- Starea de alerta, prelungita cu inca 30 de zile in Romania. Vezi lista restrictiilor, la noi in tara ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat, in ședința de luni, hotararea prin…

- Mama bebelușului abandonat in Baia Mare langa un tomberon, gasita și audiata de polițiști. Vezi cum a explicat gestul ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Cazul bebelusului abandonat in Baia Mare langa un tomberon a starnit o…

- Accident grav in Baia Mare. Doua mașini facute praf. Doua persoane ranite in urma impactului ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Azi, 06 ianuarie, orele 15.25, polițiștii rutieri din Baia Mare au intervenit la un accident rutier…

- Panica in Baia Mare dupa ce un apartament a luat foc. O femeie a murit carbonizata ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Un incendiu puternic a izbucnit azi dimineata, in jurul orei 6:15, pe strada Vlad Tepes, numarul 2, ap.…

- Imagini incendiu puternic in Baia Mare. Trei persoane salvate din ghearele focului.foto ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Doua echipaje de stingere, din cadrul Detașamentului de Pompieri “Cpt. Marchiș Adrian” Baia Mare,…

- INCENDIU la Borșa in urma cu cateva minute. O casa a luat foc! ATP Motors ofera clientilor o promotie montaj anvelope de iarna AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Borsa, pe strada…