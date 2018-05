Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a intrat cu forța in locuința Rihannei din Hollywood Hills, Los Angeles, informeaza eonline.com. Potrivit poliției locale, intrusul a petrecut noaptea in reședința celebrei artiste și chiar ar fi dormit in patul ei.

- Adelina Pestritu a ajuns la spital in disperarea de a slabi in timp record acum 2 ani. Vedeta a marturisit ca a incercat sa slabeasca 3 kg in decurs de 5 zile, astfel ca s-a infometat. Timp de 5 zile nu a mancat mai nimic. Din cauza ca organismul ei a fost privat de nutrientii cu care fusese obisnuit,…

- Și-a cumparat aceasta locuința la inceputul carierei sale, scoțand din buzunar doar 1,3 milion de dolari. Intre timp, a devenit cel mai bine platita actrița de drama din prime-time și vinde aceasta reședința din Los Angeles cu mult peste prețul de achiziție. A facut istorie in rolul lui Meredith Grey…

- Vedetei italiane Elisabetta Canalis ii merge foarte bine și post George Clooney. De fapt, actrița de 39 de ani a trecut de mult peste eșecul relației cu superstarul american și și-a refacut viața, in 2014, alaturi de chirurgul Brian Perri, unul foarte respectat și care lucreaza la prestigiosul spital Sinai…

- "Una Mujer Fantastica/ A fantastic woman", de Sebastian Lelio, a fost recompensat cu premiul Oscar pentru cel mai bun lungmetraj strain, la cea de-a 90-a editie a galei Academiei de film americane, care are loc duminica noapte, la Dolby Theatre din Los Angeles.

- Cauza decesului starului bollywoodian Sridevi Kapoor, sambata, in Dubai, a fost "inecarea accidentala, in urma pierderii cunostintei", a anuntat politia din orasul arab, care a si inchis cazul, informeaza bbc.com.

- Ca orice alta celebritate de la Hollywood, Cher are un sistem de alarma bine pus la punct. Ea are montat, in fiecare locuința pe care o deține, un buton de panica. Odata acționat, acest buton emite un semnal catre cea mai apropiata secție de poliție, iar polițiștii se prezinta la fața locului. Cher…