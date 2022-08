Stiri pe aceeasi tema

- Incident inainte de nunta Lopez-Affleck. Mama actorului a ajuns in spital, vineri dupa ce s-a ranit pe domeniul care va gazdui nunta din acest weekend. Inainte de nunta lui Jennifer Lopez cu Ben Affleck, mama actorului a fost dusa cu ambulanța la spital vineri, dupa ce s-a ranit la picior. O sursa a…

- Jennifer Lopez și soțul ei, Ben Affleck au fost surprinși la o sesiune “last minute” de cumparaturi inainte de petrecerea lor de nunta, care va avea loc weekend-ul acesta in statul american Georgia.

- In urma cu aproximativ trei saptamani s-au casatorit, in secret, in Las Vegas. Ei bine, iata ca, la scurt timp de la marele eveniment, Jennifer Lopez și Ben Affleck au luat deja o ”pauza” de la relație. Ce spun apropiații celor doi despre separarea dintre ei.

- Potrivit CNN, Alex Rodriguez pare ca nu are resentimente cand vine vorba de desparțirea sa de Jennifer Lopez. Cu toate acestea, da impresia ca exista o oarecare melancolie in ceea ce o privește.

- Primele imagini cu Ben Affleck dupa nunta din Las Vegas. Actorul parea pregatit pentru un pui de somn cand a fost vazut pentru prima data de cand s-a casatorit cu Jennifer Lopez intr-o ceremonie surpriza din Las Vegas.

- Jennifer Lopez (52 de ani) și Ben Affleck (49 de ani) s-au casatorit intr-o capela din Las Vegas, la miezul nopții, intr-o ceremonie emoționanta, la care au luat parte și cei cinci copii ai lor, din mariajele anterioare. Nunta dintre artista și actorul, laureat cu Oscar, a avut loc la 20 de ani de la…

- Boris Johnson și soția lui, Carrie, vor muta petrecerea de nunta care era programata sa aiba loc la una din reședințele oficiale ale premierului Marii Britanii, scrie Reuters, citand un apropiat al liderului consevator britanic, proaspat demisionar.

- Jennifer Lopez și Ben Afleck traiesc o poveste de dragoste ca in filme. Cei doi au reluat relația de iubire incheiata cu 17 ani in urma, și acum pare ca sunt de nedesparțit. Mai mult, in presa internaționala circula zvonuri care spun ca cele doua staruri au devenit soț și soție, in cadrul unei ceremonii…