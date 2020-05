Panică la nivel înalt: „Mă îngrijorează momentul relaxării. Pericolul este…” „Ma ingrijoreaza momentul relaxarii, acel moment in care vom avea o reluare a afluentei de populatie dintr-o zona in alta, o interactiune si poate o recrudescenta a transmiterii locale. Dar raman totusi optimist in conditiile in care consider ca precautiile s-au inteles, distantarea s-a inteles, masca in spatiile inchise s-a inteles, regulile de igiena s-au inteles si atunci sa speram ca avem si un rezultat care sa nu impuna si alte restrictii. Nu am fi putut gestiona aceasta pandemie daca nu impuneam niste restrictii, nu am fi putut opri niste focare la Tandarei, la Suceava daca nu impuneam carantina,… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

