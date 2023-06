S-a dezlanțuit panica la Moscova, dar și in alte zone din Rusia din cauza amenințarilor lui Prigojin. Vehicule militare rusesti au fost vazute pe strazile din Rostov pe Don, dar si la Moscova, unde masurile de securitate au fost sporite, dupa ce seful Wagner, Evgheni Prigojin, a sustinut ca trupele sale au intrat in Rusia. […] The post Panica la Moscova! Armata, scoasa din cazarmi, blindate pe strazi. Toata Rusia, in alerta din cauza amenințarilor lui Prigojin (VIDEO) first appeared on Ziarul National .