Panică la Milano, din cauza unui român costumat în Moș Crăciun și cu un cuțit în mănă Romanul, in varsta de 50 de ani, a fost vazut de mai multe persoane scormonind cu un cuțit in pubelele de gunoi și aruncand tomberoanele in mijlocul strazii, potrivit Milanotoday ..Din acest motiv, traficul pe doua linii de transport in comun a fost blocat mai bine de o ora.Polițiștii au reușit sa-l rețina, dupa mai bine de o ora. Barbatul, un om al strazii, este cercetat in stare de libertate pentru acuzația de intrerupere a serviciului public. Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

