Panica la Miercurea Ciuc, unde un urs a intrat in curtea unei scoli si intr-o gospodarie

Panica la Miercurea Ciuc, unde un urs a intrat in curtea unei…

Un urs a intrat, marti dimineata, in curta unui localnic din Miercurea Ciuc, a rupt un gard si a luat o capra, iar ulterior a fost vazut in zona unui liceu din localitate, la fata locului deplasandu-se jandarmi si politisti care incearca indepartarea animalului, acestia avertizand locuitorii de prezenta ursului.



Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Harghita, oamenii legii au fost anuntati, marti dimineata, de faptul ca un urs a intrat in curtea unui localnic din Miercurea Ciuc, ar fi luat o capra, ar fi rupt un gard, iar apoi ar fi parasit zona.



