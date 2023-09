Stiri pe aceeasi tema

- Ursul a intrat vineri dimineata, 15 septembrie, in curtea Liceului Tehnologic „Venczel Jozsef” din Miercurea Ciuc, județul Harghita, iar singura soluție pentru a nu-i pune in pericol pe elevi și profesori a fost impușcarea animalului, a declarat viceprimarul Bors Bela, pentru Agerpres.Potrivit oficialului…

- "Conform procedurii, prima optiune era alungarea, a doua tranchilizarea si a treia impuscarea. Dat fiind faptul ca ursul se afla chiar in curtea liceului 'Venczel Joszej', pe un copac, la 30 de metri de scoala si deja sute de elevi erau in scoala, iar dupa gardul scolii se afla case particulare, deci…

- Un urs care a intrat, vineri dimineata, in curtea Liceului Tehnologic ”Venczel Jozsef” din municipiul Miercurea Ciuc a fost impuscat. Viceprimarul Bors Bela a declarat ca aceasta a fost cea mai sigura optiune pentru a nu pune in pericol vietile sutelor de elevi aflati la acea ora in incinta institutiei,…

