Panică la metrou. Un călător a tras sistemul de alarmă când trenul a plecat din Pipera spre Berceni Un calator a tras, luni, sistemul de alarma al unui metrou care a plecat din Pipera spre Berceni, garnitura fiind retrasa la depou pentru verificari. Din cauza incidentului, s-a creat aglomeratie in statia de la Universitate, oamenii continuandu-si calatoria cu alte garnituri. ”La 18.35 in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea statiei Universitate. Din aceasta cauza trenul a trebuit sa se retraga in depou pentru analiza si verificari”, a transmis, luni, Metrorex. Sursa citata a precizat ca pasagerii au fost debarcati la… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”La 18.35 in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea statiei Universitate. Din aceasta cauza trenul a trebuit sa se retraga in depou pentru analiza si verificari”, a transmis, luni, Metrorex. Sursa citata a precizat ca pasagerii…

- Un calator a tras luni sistemul de alarma al unui metrou bucureștean, care a plecat din Pipera spre Berceni. Garnitura de tran a fost retrasa la depou pentru verificari. Din cauza incidentului, s-a creat aglomeratie in statia de la Universitate, informeaza news.ro.

- Evenimentul s-a produs luni, 15 mai, la ora 18.35, a anunțat Metrorex, care nu a precizat daca metroul care circula dinspre Pipera spre Berceni a avut vreo defecțiune.„La 18.35, in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea stației…

- „La 18.35 in trenul care a plecat din Pipera spre Berceni a fost tras de sistemul de alarma de catre un calator in apropierea stației Universitate. Din aceasta cauza trenul a trebuit sa se retraga in depou pentru analiza și verificari. Calatorii au fost debarcați la stația Universitate și au continuat…

- Antreprenorul Dan Boabes, cunoscut pe piata locala pentru implicarea in lansarea mai multor companii – printre care si furnizorul de servicii de mobilitate CityLink, unde a fost unul dintre fondatori, a achiziționat Meridian Taxi. „Sunt foarte entuziasmat de acest nou proiect. Consider ca voi aduce…

- Un calator a cazut vineri, in jurul orei 10.30 pe calea de rulare a metroului, la stația de metrou Aviatorilor, anunța Metrorex intr-un comunicat de presa. De asemenea, ISU a confirmat incidentul și a anunțat ca salvatorii intervin pentru extragerea barbatului de sub metrou. Barbatul, in jur de 44 de…

- Circulația pe magistrala 2 de metrou este perturbata dupa un eveniment la stația Aviatorilor. Trenurile cu direcția Berceni circula doar pana la Aviatorilor, iar cele care merg spre Pipera se deplaseaza pe linia opusa.

- Mai mulți calatori au fost evacuați dupa o degajare de fum la stația de metrou Costin Georgian din București. Calatorii au fost evacuați, iar circulația metroului este oprita pe ambele sensuri. ISU București-Ilfov intervine pentru identificarea focarului. „Degajare de fum la stația de metrou Costin…