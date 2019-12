Panică la mall-ul din Sibiu: Sute de oameni s-au autoevacuat Sute de oameni care se aflau duminica seara la mall-ul de la intrarea in Sibiu s-au autoevacuat, din cauza unui incendiu izbucnit la etajul cladirii. Nu s-au inregistrat victime, iar focul a fost stins in scurt timp, potrivit Mediafax. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Sibiu, Alina Voina, un incendiu a izbucnit, duminica seara, la un fast-food de la la etajul doi al mall-ului din localitatea Șelimbar, la granița cu orașul Sibiu. „Incendiul s-a manifestat cu degajare de fum dens, ceea ce a condus la declanșarea sistemului de detecție sonor. Acest lucru a condus la autoevacuarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

