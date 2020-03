Stiri pe aceeasi tema

- Lotul national de scrima va fi supus de urgenta testelor, dupa ce s-a aflat ca mai multi sportivi chinezi si sud coreeni care au participat la Cupa Mondiala au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus, anunța MEDIAFAX.Atat sportivii romani, cat si cei asiatici au participat la Cupa Mondiala…

- Lotul national de scrima va fi supus de urgenta testelor, dupa ce s-a aflat ca mai multi sportivi chinezi si sud coreeni care au participat la Cupa Mondiala au fost depistati pozitiv cu noul coronavirus.

- Federatia Romana de Scrima a anuntat, vineri, ca sportivilor romani care au participat in aceasta luna la Cupa Mondiala de spada de la Budapesta li s-a cerut sa se autoizoleze la domiciliu si sa fie testati pentru depistarea Covid-19, dupa ce unii concurenti sud-coreeni si chinezi au fost gasiti…

- Cei 17 sportivi și 6 tehnicieni romani care au participat la Cupa Mondiala de spada de la Budapesta trebuie sa anunțe de urgența DSP dupa ce mai mulți competitori din Coreea de Sud și China au fost depistați pozitiv cu COVID-19. Federația Internaționala de Scrima a suspendat toate competițiile din…

- Toți sportivii romani care au participat la Cupa Mondiala de spada trebuie testați pentru COVID-19, dupa ce mai mulți concurenți din Asia, prezenți la Budapesta, au fost gasiți infectați. Anunțul a aparut pe site-ul Federației Romane de Scrima. Cupa Mondiala de spada s-a desfașurat la Budapesta in perioada…

- Un numar de 18 scrimeri romani, 8 spadasine si 10 spadasini, si 6 tehnicieni intra in autoizolare dupa ce au participat in perioada 6-8 martie la Cupa Mondiala de la Budapesta, unde mai multi sportivi au fost testati pozitiv la coronavirus, potrivit unui comunicat dat publicitatii, vineri, de .Federatia…

- ”Ultimele 4 zile au fost intense. Am obosit. Am incercat dupa cum ziceam sa raspund tuturor celor care mi-au scris ingrijorati fiind. Din pacate, cand autoritatile nu raspund, oamenii intreaba alti oameni. Desi, in continuare cel mai bine e sa insistati pe canelele oficiale.Eu sunt usor mai bine in…

- Pana in prezent, la nivel național, au fost confirmate in total 25 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 5 persoane au fost declarate vindecate.Citește și: Traian Basescu a ințeles jocul: cine sta in spatele incatușarii Sorinei Pintea Detalii despre starea fiecarui…