Panica la ISU Dobrogea: Un sofer a intrat cu masina in alarma de incendiu. Persoane evacuate pe acoperis

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in comuna Dumbraveni, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu izbucnit la o anexa si la baloti de paie. Interventia pompierilor ISU Dobrogea are loc pe strada Principala…

- Barbatul care a provocat accidentul de astazi, din orasul Ovidiu, a fost retinut pentru 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de conducere sub influenta bauturilor alcoolice, conducere sub influenta substantelor psihoactive, conducere fara permis, conducerea unui vehicul neinmatriculat si…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Mihail Kogalniceanu, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un incendiu produs la un autoturism, langa aeroport pe DN2A. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in localitatea Dulgheru, judetul Constanta.Din primele informatii, este vorba despre un animal vaca cazut intr o hazna. Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva ZIUA de Constanta ...

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate, alte trei au fost intoxicate cu fum si una a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati. Potrivit sursei citate, Detasamentul de Pompieri…

- Un numar de 18 persoane au fost evacuate, alte trei au fost intoxicate cu fum si una a suferit un atac de panica in urma unui incendiu izbucnit, luni seara, intr-un bloc din municipiul Galati, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Galati, anunța AGERPRES.Citește și: Rareș Bogdan…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in centrul localitatii Agigea.Din primele informatii, un accident rutier s a produs pe DN 39. Impactul s a soldat cu doua victime, neincarcerate, constiente.Sursa foto cu rol ilustrativ : Arhiva…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a fost solicitat sa intervina in municipiul Constanta.Din primele informatii, un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, s a produs la intersectia dintre strada Dorului si Razoare.In urma impactului, doua…