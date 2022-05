Panică la intrare în Orășelul Copiilor din Capitală Un geamantan a fost abandonat in apropiere de Orașelul Copiilor. Oamenii s-au panicat de frica unei amenințari cu bomba și au chemat poliția. Mai multe echipaje de poliție, pompieri și pirotehniști au impanzit zona, anunța Antena3. Circulația in zona a fost inchisa, pana cand se finalizeaza verificarile. In curs de actualizare! The post Panica la intrare in Orașelul Copiilor din Capitala appeared first on Romania Libera . Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

