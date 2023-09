Panică la Galați, noaptea trecută. Dronele rusești au atacat din nou porturile Reni și Ismail Panica la Galați, toata noaptea trecuta, dupa ce s-au auzit zgomote asemanatoare unor explozii. In fapt, era din nou vorba de un atac al dronelor rusești asupra porturilor Reni și Ismail pentru a stopa exorturile de cereale. Kievul a anunțat ca a respins peste 20 de drone de fabricație iraniana, in cursul nopții, dupa ce Rusia a atacat masiv cele doua porturi ucrainene de pe Dunare, in incercarea de a bloca exportul de cereale. Exploziile s-au auzit și pe teritoriul Romaniei, fiind precedate de alarmele de atac aerian. Intre timp, a venit și anunțul președintelui Volodimir Zelenski, care spune… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

