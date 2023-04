Panică la Găeşti: 44 de oameni au ajuns în stradă după ce un incendiu a cuprins un bloc! Locatarii unui bloc din Gaești, județul Dambovița, au fost evacuați aseara, dupa ce un panou electric de la parterul cladirii a luat foc, informeaza Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența. In total, 44 de locatari au fost evacuati din blocul unde a izbucnit incendiul, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita. Doi oameni au […] The post Panica la Gaesti: 44 de oameni au ajuns in strada dupa ce un incendiu a cuprins un bloc! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Locatarii unui bloc din Gaești, județul Dambovița, au fost evacuați aseara, dupa ce un panou electric de la parterul cladirii a luat foc, informeaza Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgența, anunța Rador.Opt persoane au fost asistate de echipajele de prim ajutor, iar doua persoane au fost…

- In total, 44 de locatari au fost evacuati din blocul unde a izbucnit incendiul, transmite Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita.Potrivit informațiilor existente, incendiul a cuprins tabloul electric aflat la parterul blocului de pe strada Unirii din orasul Gaesti. La fața locului…

