Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe baruri si restaurante din Rostov-on-Don, unul dintre orasele unde se desfasoara Campionatul Mondial de Fotbal, au fost evacuate dupa ce politia a primit amenintari cu bomba, au informat autoritatle ruse, relateaza site-ul postului Channel News Asia.

- Politia rusa a primit marti multiple amenintari cu bomba referitoare la locatii din orasul Rostov-on-Don unde au loc meciuri in cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, a anuntat serviciul de presa din regiunea...

- Un hotel din orasul rus Rostov-on-Don, unde au loc meciuri in cadrul Cupei Mondiale de Fotbal, a fost evacuat de politie marti, a anuntat personalul de la Topos Congress-Hotel, relateaza Reuters. Foto: (c) Marko Djurica / REUTERS Potrivit Reuters, persoane de la fata…

- Componentii delegatiei Arabiei Saudite care participa la Cupa Mondiala de fotbal din Rusia au trecut prin clipe de panica luni seara, dupa ce unul dintre motoarele aeronavei care transporta echipa a luat foc din cauza unei defectiuni tehnic, aterizand insa cu bine la Rostov, informeaza AFP.…

- Postul de televiziune TVR 1 a fost lider de audienta cu opt din primele unsprezece meciuri disputate in faza grupelor in cadrul Cupei Mondiale care se desfasoara in Rusia, se arata intr-un comunicat de presa remis AGERPRES. Celelalte trei partide au ocupat locul 2 in topul celor mai urmarite…

- Fundasul polonez Kamil Glik va fi indisponibil pentru primele doua meciuri ale nationalei tarii sale la Cupa Mondiala de fotbal 2018, el urmand sa intre pe teren la ultimul meci din grupa. ''Dupa mai multe examene medicale, am decis ca Glik sa faca deplasarea in Rusia cu restul lotului. El va…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia va fi in exclusivitate la Televiziunea Romana din 14 iunie. Pana atunci, va prezentam, in fiecare zi, informatii despre competitie. Azi vorbim despre Kazan, oras care a gazduit, anul trecut, meciuri de la Cupa Confederatiilor.

- Sute de imobile din Rostov-pe-Don au fost ascunse de ochii strainilor care vor vizita Rusia in timpul Campionatului Mondial de Fotbal, ca sa nu-i sperie astfel cu ”adevarata mareție” a Rusiei. Campania de ascundere a ”gunoiului sub preș” se desfasoara in 11 orașe din Rusia. Autoritațile locale incearca…