Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care cei doi adolescenți minori au urcat in mașina taximetristului a fost surprins de camerele de supraveghere montate pe cladirea Primariei Darova. Anchetatorii povestesc ca tinerii l-au ucis pe barbat imediat dupa ce au urcat in mașina, iar unul dintre ei a trecut la volan.

- Selectionata Croatiei s-a calificat in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal din Rusia, joi seara, dupa ce a invins Argentina cu scorul de 3-0 (0-0), la Nijnii Novgorod, in Grupa D, iar vicecampioana mondiala este in pragul eliminarii. AGERPRES (editor: Mihai Tenea)

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, la Manchester. Șoferul vehiculului nu a oprit, iar acum poliția incearca sa dea de urma sa, relateaza The Sun, scrie libertatea.ro.Incidentul a avut loc in apropiere de Trafford Park.

- Șoferul a fugit dupa impact iar poliția a declanșat o ampla operațiune pentru identificarea și prinderea lui. Potrivit medicilor, cei cinci raniți sunt in stare grava. Patru ambulanțe au fost trimise pentru salvarea victimelor. Anchetatorii susțin ca, deocamdata, nu sunt motive care sa indice…

- Cinci oameni au fost raniți, dupa ce o mașina a intrat in mulțime, la Manchester. Șoferul vehiculului nu a oprit, iar acum poliția incearca sa dea de urma sa, relateaza The Sun. Incidentul a avut loc in apropiere de Trafford Park. Un șofer a intrat in mulțime, dupa ce a traversat un sens giratoriu.…

- O camioneta a intrat luni in pietoni, pe o strada din orașul canadian Toronto. Șoferul a fugit de la fața locului dupa accident, dar a fost prins la scurt timp și reținut. Initial, tanarul i-a amenintat pe oamenii legii cu ...

- Scene șocante petrecute pe o șosea din Belgia. Camerele de supraveghere au surprins un barbat care l-a calcat pe un altul cu masina dupa o altercatie in trafic. Soferul s-a luat la cearta cu un individ aflat in stare de ebrietate, care a inceput sa il injure si sa ii loveasca autoturismul.…

- Cel puțin trei persoane au fost ucise si aproximativ 50 au fost ranite sambata in centrul orasului Munster, din vestul Germaniei, a anuntat politia germana pe Twitter, informeaza AFP. Potrivit mai multor media germane, o masina de mare tonaj a spulberat o terasa dintr-o zona pietonala. DPA (Agenția…