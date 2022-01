Panică la Cavnic. Un autocar plin cu copii a luat foc în mers Un incendiu a izbucnit, sambata, la un autocar plin cu copii, in orașul Cavnic, din județul Maramureș. Potrivit primelor informații, compartimentul motor al vehiculului de transport a luat foc. Un participant la trafic, care urca spre partiile de la Cavnic, a observat ca de la motorul autocarului ieșea fum și foc. Acesta a anunțat imediat […] The post Panica la Cavnic. Un autocar plin cu copii a luat foc in mers appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

