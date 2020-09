Panică la Buşteni, o ursoaică a distrus un cort şi a furat un rucsac VIDEO Intr-un film postat, marti dupa-amiaza, pe Facebook, se vede cum o ursoaica, insotita de puiul sau, de apropie de un cort, adulmeca, dupa care sfasie cortul de unde ia un rucsac, netulburata de faptul ca in tot acest timp in zona este un caine care o latra. Mai mult, la un moment dat, ursoaica se apropie de caine, deranjata de latratul acestuia, dupa care revine la cort pe care il distruge in continuare. Turistul care apostat imaginile sustine, in raspunsurile pe care le da prietenilor de pe Facebook, ca in cort nu era mancare, aceasta fiind „departe, in copac" si ca turistii… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

