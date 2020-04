Stiri pe aceeasi tema

- Un ciclon care se indrepta catre Vanuatu, in Pacificul de Sud, s-a intensificat si a atins categoria a 5-a - cea mai puternica -, antrenand rafale de cant distrugatoare si o mare ”fenomenala”, au anuntat luni meteorologi din aceasta tara, relateaza AFP.

- Primarul comunei Corbii Mari din Dambovița, Ionuț Banica, a vorbit, vineri, la Antena 3, despre situația dificila in care se afla comunitatea pe care o conduce din cauza coronavirusului. Citește și: Primul caz de coronavirus din Dambovița, dupa doua zile de la confirmare, a decedat “Din pacate, am avut…

- Informare de presa: A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus (COVID-19). Este Post-ul ROMANIA Covid-19: A fost inregistrat al cincilea caz de deces al unei persoane infectate cu noul coronavirus apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- In ultimele 24 de ore, in Rusia au fost depistate 61 de cazuri noi de infecție cu coronavirus: 54 de persoane s-au imbolnavit la Moscova, doua cazuri au fost inregistrate in regiunea Kirov și Udmurtia, cate unul in regiunile Novgorod, Arkhangelsk și Bryansk.

- Ziarul Unirea INFORMAȚII OFICIALE: 123 persoane infectate cu COVID-19. 9 vindecate. Romania a intrat in scenariul 3 INFORMAȚII OFICIALE: 123 persoane infectate cu COVID-19. 9 vindecate. Romania a intrat in scenariul 3 In Romania au fost confirmate, pana acum, 123 infecții cu coronavirus. Noua dintre…

- Rusii ii sfatuiesc pe pasagerii de pe cursa Chisinau-Moscova din 24 februarie sa nu iasa din casa si sa sune la urgenta, intrucat la bord erau persoane care dupa ce au ajuns in Rusia au fost diagnosticate cu noul Covid-19.

- Zece persoane aflate la bordul navei de croaziera Diamond Princes, care este în apropierea portului Yokohama, au fost confirmate ca fiind infectate cu noul tip de coronavirus, informeaza Ministerul japonez al Sanatații. Pasagerii și membri echipajului se afla în continuare la…

