- Emotii pentru 240 de pasageri care zburau cu un avion al companiei Air India. O fereastra s-a desprins in timpul zborului, scrie Digi24.ro.Incidentul a avut loc in urma unor turbulente prin care a trecut avionul Boeing 787.

- Aeronava opera o cursa interna, intre orasele Amristar si New Delhi. Pasagerii au trait probabil cele inspaimantatoare 10-15 minute din viata lor, cand avionul s-a aflat in mijlocul unor violente turbulente. Trei persoane au fost ranite, in timp ce geamul interior al unei ferestre nu a rezistat șocului…

- Un pasager roman a vrut sa deschida ușa avionului, inainte de aterizarea aeronavei la Roma. Incidentul a avut loc la bordul unui avion ce aparținea companiei Ryanair, in timpul zborului București-Roma. Barbatul a fortat o iesire de urgenta in timp ce aeronava se afla in aer si aproape a reusit sa traga…

- Un roman a vrut sa deschida ușa avionului, inainte de aterizare la Roma. Incidentul șocant a avut loc la bordul unei aeronave a companiei Ryanair, in timpul zborului București-Roma. Barbatul a incercat deschisa ușa avionului, in timpul zborului, cu doar 20 de minute inainte ca aeronava sa aterizeze…

- Alerta maxima intr-o aeronava Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord. Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat compania aeriana. Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat…

- Atacatorul, un cetatean egiptean, nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. Potrivit informatiilor preliminare, incidentul a avut loc la 26 de minute dupa decolare. Avionul Boeing 737-800, cu 78 de pasageri la bord, se indrepta catre capitala egipteana Cairo.…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Panica la bordul unui avion care zbura deasupra Oceanului Pacific. Bucati din motor s-au desprins chiar in timpul zborului, cu jumatate de ora inainte de aterizare. Unul dintre pasageri a filmat incidentul si a postat clipul pe o retea de socializare.