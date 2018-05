Stiri pe aceeasi tema

- Copilotul unui avion aparținand companiei chineze Sichuan Airlines a fost pe punctul de a-și pierde viața, dupa ce acesta a fost „tras pe jumatate afara din avion”, in timp ce aeronava devenise de necontrolat din cauza defecțiunilor tehnice. Doar intervenția salvatoare a unui pilot considerat acum erou…

- Zborul companiei Sichuan Airlines, care asigura o legatura intre metropola Chongqing (sud-vest) si Lhassa (Tibet) luni dimineata, a reusit sa aterizeze de urgenta la Chengdu (sud-vest), in pofida spargerii geamului drept al cockpitului, precizeaza CAAC in comunicat. Copilotul a fost ranit, la fata,…

- Clipe de panica intr-un avion plin cu romani. Aeronava a trebuit sa aterizeze de urgența in Italia, la Pisa, informeaza Romania Tv. O pasagera a facut infarct dupa aproximativ 30 de minute de la decolare. Femeia a fost preluata de urgența de paramedicii italieni. Este vorba despre zborul 2514…

- Motorul unui avion a explodat in zbor, marți (17 aprilie). Incidentul a avut loc la bordul unei aeronave Southwest Airlines care plecase din New York spre Dallas. Un pasager a murit, iar alți sapte au fost raniți. Motorul stang al unui avion de pasageri a explodat, ceea ce a provocat panica in timpul…

- Administratia aviatiei civile din China a afirmat, intr-un comunicat de presa, ca un pasager dintr-un avion ce asigura zborul 1350 al companiei Air China a incercat sa foloseasca un stilou pentru a-l retine pe insotitorul de bord ''sub presiune''. Pasagerii si echipajul sunt nevatamati, se…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Un incediu a izbucnit intr-un avion care tocmai se pregatea sa decoleze! Pasagerii zbourului operat de China Souther Airlines au fost evacuati de urgenta! Totul a pornit de la un bagaj care a luat foc din cauza unei baterii din interior. Bagajul se afla in cala de deasupra calatorilor și, in momentul…

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…