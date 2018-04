Stiri pe aceeasi tema

- Panica la bordul unui avion care venea la Bucuresti din Marea Britanie. "Am crezut ca asist la un atac terorist" - spune una dintre romancele de la bord. Un pasager bulgar a incercat sa intre in cabina, peste piloti. Dupa un scandal care a durat cateva minute bune, insotitorii de bord ajutati de alti…

- Aparatul a decolat miercuri din Germania la ora 16 si 40 de minute, insa dupa o jumatate de ora, a fost intors pe aeroport. Pasagerii sustin, ca temperatura a crescut brusc, asa ca la aterizare, pompierii au inspectat...

- Un barbat a incercat sa patrunda in cabina pilotilor unui avion EgyptAir care zbura pe ruta Oman-Egipt, atacand membrii echipajului, a anuntat marti compania aeriana. Atacatorul nu era inarmat si a fost imobilizat in cele din urma de catre insotitorii de zbor. In urma acestui incident,…

- Panica s-a instalat in aeronava dupa ce unul dintre cele patru motoare a explodat la doar o jumatate de ora dupa decolare. Echipajul a intors rapid aeronava pe Aeroportul International Manas, de langa Bișkek, capitala Kirgizstanului, unde aterizarea a avut loc fara probleme. La bordul aeronavei…

- Un incediu a izbucnit intr-un avion care tocmai se pregatea sa decoleze! Pasagerii zbourului operat de China Souther Airlines au fost evacuati de urgenta! Totul a pornit de la un bagaj care a luat foc din cauza unei baterii din interior. Bagajul se afla in cala de deasupra calatorilor și, in momentul…

- Pasagerii unui zbor operat de China Souther Airlines din Guangzhou spre Shanghai a fost evacuați de urgența, dupa ce o baterie a luat foc in compartimentul de stocare a bagajelor. Chine Southern Airlines a spus intr-un comunicat de presa ca pasagerii care se imbarcau in avion au simțit miros…

- Bagajul unui pasager aflat la bordul uneri aeronave a companiei China Airline a luat foc. Fumul s-a propagat in cabina, dupa ce un acumulator portabil a fost cuprins de flacari. Din cauza incidentului, zborul a avut o intarziere de aproape trei ore, iar pasagerii au calatorit…

- Scene șocante la bordul unui avion, care facea cursa din Germania spre New York.Timp de opt ore, pasagerii au fost forțați sa asculte țipetele unui copil de trei ani, care nu a putut fi liniștit pentru nimic in lume.