Stiri pe aceeasi tema

- Vantul, care a suflat cu rafale de peste 100 de km pe ora, a smuls acoperișurile mai multor imobile, in timp o femeie a murit dupa ce peste mașina in care se afla a cazut un arbore uriaș. Tragediile s-au tinut lant. Alte trei persoane si-au pierdut viata dupa ce au fost lovite de fulgere in timpul vijeliei.…

- Portul Constanta este inchis din cauza vantului puternic, iar operatiunile de incarcare-descarcare a marfurilor nu se pot efectua, in prezent fiind acostate la dane, pentru a incarca, 22 de nave, cu o capacitate totala de aproximativ 200.000 de tone, iar in rada portului asteapta alte 14 nave, informeaza…

- Imagini incredibile dupa furtunile din Italia. Bucațile mari de grindina au avariat grav un avion american care decolase din Milano. Aeronava a intrat in furtuna la scurt timp dupa ce plecase spre New York. Inițial, piloții au vrut sa se intoarca, dar vremea rea facea manevra foarte riscanta și au aterizat…

- Imagini incredibile dupa furtunile din Italia. Bucațile mari de grindina au avariat grav un avion american care decolase din Milano. Aeronava a intrat in furtuna la scurt timp dupa ce a plecat spre New York. Piloții au vrut sa se intoarca, dar vremea rea facea manevra foarte riscanta și au aterizat…

- Lumea o ia razna in Maramureș. In noaptea de 21 spre 22 iulie, polițiștii din Targu Lapuș erau sesizați de catre un barbat din Targu Lapuș, pasager intr-un autoturism, cu privire la faptul ca a avut loc un scandal intre mai multe persoane in fața unui magazin din oraș. „La fața locului a fost identificat…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, Carolina de Nord, Carolina de Sud) ca autoritatile locale au emis un cod…

- New York-ul se scufunda, iar zgarie-norii care au fost construiți de-a lungul timpului reprezinta unul dintre motive, potrivit unui studiu. Orașul se scufunda cu aproape doi milimetri pe an, sub greutatea cladirilor inalte. In timp ce cațiva milimetri ar putea parea puțin, unele parți ale orașului ajung…

- Incendiu puternic, sambata la orele amiezii, pe strada Sf. Dumitru, din localitatea Ciocanești. Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați. Speriate de cele intamplate, doua persoane au facut atac de panica. „Echipajul SMURD acorda ingrijiri medicale…