Un sucevean vaccinat, dar confirmat cu Covid-19, a ajuns joi de la Londra pe Aeroportul din Suceava si a incercat sa scape de triajul epidemiologic. Individul a inșelat vigilența polițiștilor de frontiera britanici și a reușit sa urce in avionul care a decolat de la Londra. Apoi, s-a amestecat prin marea de calatori care a […]