Stiri pe aceeasi tema

- Moartea lui Matthew Perry nu a fost provocata de o supradoza de fentanil sau metanfetamina, indica testele preliminare, potrivit TMZ. Anchetatorii au declarat pentru sursa citata ca, in urma decesului lui Matthew Perry, s-a efectuat și un set de teste mai puțin aprofundate și s-a descoperit ca acesta…

- ACCIDENT GRAV… O ciocnire destul de violenta intre doua mașini, a avut loc in zona comunei Perieni. Cei doi șoferi sunt o femeie de 67 de ani și un barbat de 49 de ani. La accident au fost trimise doua autospeciale – un echipaj EPA de la ISU Vaslui și o Ambulanța SAJ Vaslui – […] Articolul Doua mașini…

- EVENIMENT COMEMORATIV… La 121 de ani de la trecerea la cele vesnice a unei mari personalitati a Barladului, Principesa Elena Bibescu, la Monumentul funerar al familiei Manolache Kostache Epureanu, a avut loc, in ziua de miercuri, 18 octombrie, un eveniment de comemorare. Evenimentul a fost organizat…

- NETREBNIC LASAT LIBER! …Politistii Sectiei 3 Politie Rurala Barlad, din cadrul Politiei Municipiului Barlad, au retinut un barbat, in varsta de 41 de ani, din comuna Zorleni, cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de violenta in familie, amenintare cu moartea si nerespectarea masurilor dispuse…

- TRAGEDIE… Un barbat de 55 ani, Dan Craciun, din orașul Murgeni, s-a impușcat cu o arma de vanatoare pe care și-o achiziționase cu doua luni inainte de la un prieten! Omul, inainte de a face gestul necugetat, și-a sunat un prieten și i-a spus sa vina pe la el, ca vrea sa se sinucida. Degeaba […] Articolul…

- Un barbat in varsta de 31 de ani este cercetat sub control judiciar de procurorii din Calarasi, dupa ce a amenintat cu moartea doi politisti. Reprezentantii Parchetului de Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Calarasi au transmis, vineri, printr-un comunicat de presa, ca un barbat este…

- DE NECREZUT… Un barbat de 41 de ani din Barlad a fost atacat de tigru de la Gradina Zoologica, dupa ce a provocat animalul in repetate randuri. Barladeanul era baut bine, spun cei de la Ambulanța, care au ajuns urgent la ZOO dupa ce bețivanul inconștient și-a bagat piciorul printre gratiile cuștii.…

- Un copil in varsta de 12 ani si un adult de 39 de ani s-au inecat duminica in raul Trotus, in comuna bacauana Caiuti. Pompierii intervin in satul Floresti, comuna Caiuti, in urma unui apel care anunta faptul ca doua persoane sunt posibil inecate in raul Trotus”, preciza initial ISU Bacau. La locul indicat,…