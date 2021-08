Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii nemteni au fost alertati, marti, 24 august, ca intr-un magazin din localitatea Bicaz Chei ar fi… o vipera. Pana la urma s-a dovedit ca era vorba despre un sarpe intr-o lada de legume, dar nu era vipera, ci un inofensiv sarpe de apa. “Prin apel la 112, pompierii nemțeni au fost inștiințați…

- Un incendiu violent de vegetatie a izbucnit, marti, pe un camp din apropiere de Centura Capitalei, in fosta zona industriala a orașului Popești-Leordeni. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flacarilor. Flacarile puternice au cuprins vegetația uscata de pe un campul aflat in…

- UPDATE: Un numar de 38 de locatari au fost evacuați in urma incendiului care a izbucnit, miercuri, la blocul din Capitala. Șapte persoane au primit ingrijiri medicale, iar o femeie de 84 de ani a fost transportata la spital, dupa ce a inhalat fumul care a invadat cladirea. De asemenea, un pompier a…

- Un incendiu cu mari degajari de fum, a izbucnit, luni dimineata, la un depozit de fier vechi din Zalau, informeaza Agerpres. La fata locului actioneaza trei autospeciale de stingere. “Pompierii zalauani intervin pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o serie de deseuri depozitate in cadrul unei…

- Alerta a fost data de un localnic din localitatea Robeasca din județul Buzau. Omul a auzit animalul țipand de pe findul unui puț care nu era acoperit. A sunat la 112, iar pompierii sosiți primii la fața locului au constat ca era vorba despre un bursuc extrem de speriat. Doua ore s-au chinuit salvatorii…

- Autoritațile din Deva, județul Hunedoara, verifica o valiza suspecta care a fost descoperita, luni, in fața unui complex comercial. Mai multe echipaje de Poliție, SRI și geniști din cadrul ISU s-au deplasat in fața unui complex comercial din Deva. Asta dupa ce Politia Deva a fost sesizata prin numarul…

- Un barbat din Sibiu a intrat inarmat cu un cutit intr-un magazin. Polițiștii au reușit sa-l imobilizeze dupa ce s-au luptat minute in șir cu acesta. Clienții unui magazin din Valea Aurie s-au speriat ingrozitor in momentul in care și-a facut apariția un barbat care avea in mana un cuțit. Oamenii au…

- Fabrica de frigidere Frigoglass de langa Timisoara a fost distrusa aproape in totalitate in incendiul de sambata, 6 iunie. Pana la acest moment nu se cunosc cauzele exacte ale incendiului. Toți angajații, peste 1000 de oameni sunt in pericol de a ramane șomeri. Pompierii si politistii incearca sa identifice…