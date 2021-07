Panică într-un complex comercial din țară! Mai multe persoane, în grija medicilor. Ce s-a întâmplat Echipaje medicale și de pompieri au intervenit de urgența, joi, in zona unui complex comercial din Gheorghieni, județul Harghita. In prima faza s-a aflat ca alerta s-a dat dupa ce in incinta s-a declanșat – din motive necunoscute inca – instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. In jur de 40 de persoane s-au autoevacuat […] The post Panica intr-un complex comercial din țara! Mai multe persoane, in grija medicilor. Ce s-a intamplat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

