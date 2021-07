Stiri pe aceeasi tema

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…

- Pompierii militari si civili harghiteni continua sa intervina, luni dimineata, pentru inlaturarea efectelor inundatiilor din comuna Corbu, unde zeci de gospodarii au fost afectate de ape. Potrivit Biroului de Presa al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, se actioneaza…

- Pompierii au intervenit, marti seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un depozit de mobila din municipiul Gheorgheni, nesoldat cu victime, transmite Agerpres. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita, incendiul a afectat o hala pe o suprafata de circa 300 mp,…