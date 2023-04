Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii militari aradeni au fost solicitați sa intervina, miercuri seara, pentru stingerea unui incendiu izbucnit intr-un apartament situat la etajul 3 al unui bloc de... The post Locatarii unui bloc de pe Cocorilor, evacuați din cauza unui incendiu izbucnit la un apartament appeared first on Special…

- Un incendiu cu mari degajari de fum a izbucnit la etajul 10 al unui bloc de locuinte din municipiul Vulcan, judetul Hunedoara. In apartament se afla o fata de 15 ani care a fost ajutata de vecini sa se autoevacueze. Alte doua persoane cu probleme locomotorii, au fost evacuate de la etajul 8. Au intervenit…

- Panica intr-un bloc din orașul Vulcan, județul Hunedoara. Un incendiu a izbucnit la etajul zece al cladirii. In apartamentul afectat se afla o minora, care s-a autoevacuat. Incendiul a izbucnit in aceasta dupa amiaza și a fost apelat numarul unic de urgența 112. La locul solicitarii s-au mobilizat deja…

- Pompierii mehedințeni au intervenit, in cursul zilei de ieri, pentru stingerea a doua incendii,, soldate cu pagube materiale. Primul a izbucnit la coșul de fum al unei case de locuit din municipiul Drobeta Turnu Severin. Un echipaj de pompieri din cadrul Detașamentului Drobeta Turnu Severin a acționat…

- UPDATE – Pompierii militari au intervenit, marti, pentru stingerea unui puternic incendiu izbucnit la complexul manastiresc Sihastria Putnei, din cauza unui cos de fum izolat necorespunzator, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Potrivit…

- UPDATE – Pompierii militari au intervenit, marti, pentru stingerea unui puternic incendiu izbucnit la complexul manastiresc Sihastria Putnei, din cauza unui cos de fum izolat necorespunzator, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Potrivit…

- Pompierii care au intervenit, sambata, la un incendiu izbucnit intr un apartament din Constanta au salvat un caine, caruia i au facut masaj cardiac si i au administrat oxigen pentru a si reveni.Potrivit IGSU, imaginile au fost filmate dupa ce pompierii constanteni au intervenit, sambata, la un incendiu…