- Evenimentele tragice de pe strada Mioriței, unde trei persoane au murit, nu au ramas fara ecou in Timișoara. Astazi, pompierii au fost solicitați printr-un apel la 112 de locatarii unui bloc de pe strada Inului, care au simțit miros de insecticid in cladire. La fața locului s-au deplasat imediat un…

- Locatarii unui bloc din Timișoara au solicitat intervenția ISU Timiș dupa ce au simțit un miros puternic de insecticid. Potrivit reprezentanților ISU Timiș, imediat a fost alertat Detașamentul 2 Timișoara pentru evacuarea persoanelor din imobil, un echipaj SMURD și un echipaj CBRN. Din blocul cu patru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, pompierii au primit, vineri seara, o solicitare de interventie in Timisoara, pe strada Inului nr 4, dupa ce locatarii au simtit un miros puternic de insecticid "A fost alertat imediat Detasamentul 2 Timisoara, pentru o prima…

- ISU Timis a primis o solicitare de intervenție in Timisoara, pe strada Inului nr. 4, pentru un miros puternic de insecticid. A fost alertat imediat... The post Bloc evacuat la Timisoara. Locatarii au simtit miros de insecticid. Au intervenit SMURD si echipajul CBRN appeared first on Renasterea banateana…

- Alerta se menține la blocul de pe strada Mioriței din Timișoara, iar numarul celor internați dupa deratizare a trecut de 40, dupa ce doi adulți și trei copii care locuiau in blocul morții au ajuns la spital fiindca se simțeau rau.

- Locatarii unui bloc din Timisoara, evacuati dupa tragedia in care doi copii si mama unuia dintre ei au murit, au fost lasati sa se intoarca in apartamente ca sa fie evacuati din nou. Autoritatile sustin ca masura este una preventiva.

- Autoritațile fac verificari la un alt bloc aflat in apropierea imobilului in care mai multe persoane au fost intoxicate in ultimele zile, iar o femeie și doi copii au murit. Cladirea de pe strada Alexandru Vaida Voievod, nr. 1, tot un bloc de garsoniere, este verificata acum de echipele CBRN. Autoritațile…