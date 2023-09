Panică într-un bloc din Piatra Neamț. 15 oameni evacuați, după izbucnirea unui incendiu Panica intr-un bloc din Piatra Neamț, in urma izbucnirii unui incendiu. Apelul la 112 a fost dat, miercuri dupa-amiaza, dupa ce unul dintre locatari a observat ca iese fum dintr-un apartament aflat la etajul trei. Panica intr-un bloc din Piatra Neamț, dupa izbucnirea unui incendiu Se pare ca focul izbucnise in bucataria unei locuințe. La fața locului a fost mobilizare majora de forțe. Pompierii au ajuns in zona solicitata cu o autospeciala pentru intervenție și salvare de la inalțime, o autospeciala complexa pentru intervenție, o autospeciala pentru descarcerare și alta de stingere. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a avut loc miercuri dupa-amiaza intr-un bloc din Piatra Neamț. 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte 5 au fost evacuate de polițiști și pompieri.Potrivit ISU Neamț, incendiu a izbucnit in bucataria unui apartament situat la al treilea etaj al blocului, conform mediafax. La fața…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Targu Mureș intervin in aceste momente cu o autospeciala de stingere și o autospeciala de prima inervenție și comanda, pentru salvarea unei persoane cazute intr-o cisterna cu lapte in localitatea Chirileu.O alta persoana incercand sa o extraga pe cea din…

- Pompierii bacauani au fost chemați sa intervina in urma unui apel de urgența care anunța o posibila persoana inecata in raul Trotuș. Echipajele de intervenție au raspuns prompt la apel și au ajuns in satul Florești, comuna Caiuți, cu o autospeciala de stingere, o barca, o autospeciala de prima intervenție…

- Secția de pompieri Sebeș a intervenit, sambata seara, pentru localizarea și stingerea unui incendiu izbucnit in localitatea Vințu de Jos.Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un locuința. Forțe alocate: 2 ASAS și 1 EPA. La intervenție se deplaseaza și SVSU Vințu de…

- Pompierii au continuat joi lupta cu un incendiu de vegetatie izbucnit intr-un parc national dintr-o regiune muntoasa a insulei spaniole Tenerife, care a determinat autoritatile sa evacueze cel putin 3.800 de persoane, informeaza Reuters.

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului 1 de Pompieri Ploiești au intervenit pentru salvarea a 2 persoane blocate pe o porțiune de pamant in albia raului Teleajen, la Bucov. Imediat, la locul indicat au fost mobilizate o autospeciala de stingere, o autospeciala de descarcerare, 2 autospeciale de…

- UPDATE 15:37 ,,In acest moment intervin 4 autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autospeciala de prima intervenție și comanda și o autocisterna.” UPDATE 14:55 ISU a transmis primele detalii despre incendiu: ,,Pompierii buzoieni intervin in acest moment pentru stingerea unui incendiu izbucnit la…

- Pompierii militari din Timișoara au intrat in alerta, in aceasta dimineața, la ora 1,45, ca un incendiu a izbucnit intr-un apartament de la etajul patru al unui bloc de pe strada Sirius. La locul intervenției au fost trimise patru autospeciale de stingere cu apa și spuma, o autoscara mecanica de lucru…