- In ultimii șase ani, Finlanda a fost votata cea mai fericita țara de pe glob, potrivit World Happiness Survey, scrie publicația The Conversation. Care sunt secretele fericirii la finlandezi? Finlanda e pe primul loc in acest index al fericirii, urmata de Danemarca și Islanda. Indexul e realizat pe baza…

- Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții la fondatorul „Bismobil Kitchen”, Mihail Șaran, dupa eliberarea acestuia din arest preventiv. Potrivit unui comunicat al Procuraturii pentru Combaterea Criminalitații și Cauze Speciale (PCOCS), banuitul ar fi exercitat presiuni asupra martorilor și ar…

- Centrul de servicii sociale organizat la Iași pentru refugiații din Ucraina este unul dintre cele mai bune din țara și ofera gama completa de servicii a afirmat, astazi, la Iași, reprezentantul Agenției ONU pentru Refugiați, Pablo Zapata. Pablo Zapata: In primul rand despre Iași, gasesc un oraș al…

- Fiul unui fost militar decedat de mai mulți ani a facut descoperirea șocannta.Barbatul a sunat de urgența la 112 și mai multe echipaje specializate s-au deplasat la fața locului.Echipajele de la serviciul arme și explozibil au constatat ca grenada era ofensiva și au luat-o de la fața locului in condiții…

- Panica in Botoșani! Polițiștii au fost sesizați ca, pe o strada de la periferie, a fost gasit un copil de doar 10 ani care a fost mușcat de caini. Baiatul mergea la un prieten, iar mama iesise si ea pentru a duce gunoiul. Copilul a fost sfașiat sub privirile neputincioase ale femeii, care a alergat…

- In urma cu puțin timp a fost raportat un incendiu in municipiul Iași. Din primele informații obținute de reporterii BZI se pare ca o boxa din subsolul unui bloc din Nicolina a fost cuprinsa de flacari. UPDATE: „Au fost asistate medical 3 persoane pentru atac de panica. O cauza probabila de producere…

- Un tanar in varsta de 30 de ani din Iași, Romania, a fost reținut astazi la Chișinau, unde se ascundea dupa ce a impușcat o persoana peste Prut. Potrivit Poliției, pe numele barbatului era emis, de pe 2 februarie, un mandat de cautare internaționala, acesta fiind banuit de tentativa de omor, transmite…