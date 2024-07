Panică într-un bloc din Harghita. Un apartament a luat foc după ce o trotinetă electrică a explodat O explozie urmata de un incendiu a avut loc, miercuri, intr-un apartament din orașul Baleni, județul Harghita. Incidentul a fost provocat de un acumulator de la o trotineta electrica. Potrivit pompierilor, explozia a avut loc intr-un apartament situat la etajul al treilea al unui bloc de locuinte din orasul Balan. Deflagratia a fost urmata de […] The post Panica intr-un bloc din Harghita. Un apartament a luat foc dupa ce o trotineta electrica a explodat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

