Stiri pe aceeasi tema

- Intervenție a pompierilor, in noaptea de luni spre marți, la un bloc de pe Aleea Padurea Verde din Timișoara. Aproximativ 40 de persoane s-au autoevacuat dupa ce un incendiu a izbucnit pe unul dintre holurile imobilului.

- Un nou incendiu a izbucnit in aceasta dupa-amiaza la margine de Timisoara. Din imaginile postate pe internet ar fi vorba despre un camp care se afla intre Ghiroda si Mosnita Veche. Un internaut a filmat evolutia evenimentelor, incendiul devenind aparent unul destul de serios. In apropiere e si o retea…

- Un incendiu a izbucnit duminica la o locuinta din municipiul Lupeni, judetul Hunedoara. Dupa ce a fost stins focul, pompierii au gasit trupul neinsufletit al unui barbat de 65 de ani. „In urma cu putin timp, pompierii Garzii de Interventie Lupeni si ai Detasamentui Petrosani au intervenit cu…

- Pompierii timișoreni au intervenit pentru stingerea unui incendiu la Parohia Catolica. La incendiu s-au deplasat de urgența 21 de pompieri din cadrul celor doua detașamente de pompieri din Timișoara cu 4 autospeciale de stingere, 2 autospeciale de lucru ș

- Pompierii din cadrul Detașamentului Arad, impreuna cu SVSU Pecica, au intervenit joi seara, in jurul orei 23:30, in orașul Pecica, cu trei autospeciale de stingere cu apa și spuma și un echipaj SMURD, pentru stingerea unui incendiu produs la anexa unei case.

- Incendiu intr-un bloc din Targu Mures, din cauza unui uscator de par lasat in priza. Pompierii au intervenit rapid si au intrat in apartamentul de unde iesea fum. Acolo, salvatorii au descoperit o canapea cuprinsa de flacari, care s-a aprins din cauza unui uscator de par ramas in priza. Din fericire,…

- Pompierii de la Garda de Interventie Vedea au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un copac aflat la marginea unei paduri din comuna Vedea. Din primele informatii, este posibil ca pomul sa fi fost lovit de un trasnet., transmite ISU Arges. Interventia este una dificila,…

- Anunț de ultima ora in județul Ilfov. Sambata seara, 18 iunie, un incendiu a izbucnit la o hala unde sunt depozitate role de hartie igienica, in comuna ilfoveana 1 Decembrie, in zona Prelungirea Oituz. Pompierii au intervenit deja cu echipaje specializate. Un depozit de langa Capitala a luat foc Un…