Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, joi noapte, la o garsoniera situata la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Ramnicu Valcea. Pompierii intervenind cu mai multe autospeciale. Doua etaje ale cladirii au fost inundate cu fum. Cincisprezece locatari au fost evacuati de pompieri, alte persoane iesind singure…

- Un bloc din Ramnicu Valcea a fost evacuat, in noaptea de joi spre vineri, din cauza unui incendiu in urma caruia doua etaje s-au inundat de fum. Mai mulți locatari au primit ingrijiri medicale, iar un barbat in stare grava a fost dus la spital.

- Pompierii din Cornești, Racari, Titu și Targoviște au fost, duminica dupa-amiaza, in alerta din cauza unui incendiu puternic de vegetație, izbucnit in satul Ungureni, comuna Butimanu, in apropierea unui depozit. La locul intervenției, salvatorii au constatat faptul ca este vorba de un incendiu de vegetație…

- Incendiu puternic, sambata la orele amiezii, pe strada Sf. Dumitru, din localitatea Ciocanești. Acoperișul unei case a fost cuprins de flacari pe o suprafața de aproximativ 50 de metri patrați. Speriate de cele intamplate, doua persoane au facut atac de panica. „Echipajul SMURD acorda ingrijiri medicale…

- Un incendiu violent care a produs pagube insemnate a izbucnit, vineri noaptea, la o gospodarie din localitatea Marculeni, județul Mureș. Proprietara casei a suferit un atac de panica, fiind transportata la spital. Pompierii s-au luptat cu flacarile mai bine de cinci ore. Potrivit ISU Mureș, un echipaj…

- Directorul unui spital din Beijing a fost arestat dupa ce un incendiu izbucnit in aceasta institutie s-a soldat cu moartea a 29 de persoane, in una din cele mai grave catastrofe produse in capitala chineza in ultimii 20 de ani, au anuntat miercuri autoritatile, citate de AFP.

- Un incendiu puternic a afectat in noaptea de luni spre marți un apartament situat la etajul 4 al unui bloc din Petroșani, județul Hunedoara. 30 de locatari s-au autoevacuat, iar proprietarul apartamentului afectat a fost scos din locuința de pompieri.

- Un incendiu puternic s-a produs, sambata, 25 martie, la o shaormerie situata in localitatea 1 Decembrie, județul Ilfov. Trei persoane au suferit arsuri, fiind transportate de urgența la spital. Printre victime se afla și un copil de noua ani. La fața locului au intervenit doua autospeciale de stingere…