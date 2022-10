Panică într-un avion care trebuia să plece dinspre România spre Londra – măștile de oxigen au căzut A fost panica intr-un avion care trebuia sa decoleze de la Suceava cu destinatia Londra. Oamenii au fost lasati sa astepte pe pista, dar si in avion, iar unii pasageri au avut nevoie de ajutor medical. Pilotii au decis sa nu decoleze din cauza unor probleme tehnice, astfel ca zborul a fost amanat pentru 12 ore. Maștile de oxigen au cazut, in aceasta dimineața, intr-un avion Wizz Air, care trebuia sa plece spre Londra. Acesta era programat sa decoleze la 11:50 de pe Aeroportul Ștefan cel Mare din Suceava, insa plecarea sa a fost amanata pana dupa ora 23.00. Ulterior, decolarea a fost, din nou,… Citeste articolul mai departe pe timisoarastiri.ro…

