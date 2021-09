Panică într-un autobuz, în Galați. Călători amenințați cu cuțitul Mai mulți galațeni care mergeau cu autobuzul au asistat speriați la disputa dintre trei barbați, unul dintre ei amenințandu-i pe ceilalți doi cu un cuțit. Chiar in momentul in care un tanar de 23 ani ii ameninta pe ceilalti doi cu un cutit, soferul a vazut un echipaj de jandarmerie și a cerut sprijinul. Echipajul […] The post Panica intr-un autobuz, in Galați. Calatori amenințați cu cuțitul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a izbucnit, luni, la un mall din Brașov. Pompierii intervin de urgența, angajații fiind evacuați. Incendiul se manifesta pe peretele exterior, pe o suprafața de aproximativ 40 mp. Incendiul a izbucnit la etajul 8 al cladirii, unde niște muncitori ar fi lucrat la amenajarea sediului unei…

- Soferul buzoian care a evitat un accident in judetul Galati printr-o manevra in urma careia si-a avariat camionul si a distrus un gard si un stalp de iluminat, salvand insa viata unei femei de 90 de ani care a aparut brusc pe șosea, a fost premiat marti, 31 august, de politistii buzoieni. Georgian Dinu…

- Soferul unui TIR a intrat, miercuri, cu autocamionul in curtea unei case, dupa ce a evitat in ultima clipa sa loveasca o batrana de 90 de ani, din Movileni, care traversa neregulamentar. Totul a fost filmat de o camera de supraveghere montata in zona, pe DN 2B, in localitatea Movileni din Galati. Pe…

- Ministrul transporturilor, Catalin Drula, a anunțat, vineri, ca nu il demite pe directorul CFR pentru ca acesta și-a cerut scuze pentru incidentele petrecute pe calea ferata, in urma carora mai multe trenuri au avut intarzieri chiar și de 30 de ore. „Am spus de la inceput ca principiile dupa care funcționez…

- Accidentul dintre cele doua marfare care a avut loc in noaptea de miercuri spre joi a dat peste cap circulația trenurilor pe ruta București – Constanța. Pentru deblocarea cat mai rapida liniei de cale ferata, CFR Calatori a pus la dispozitia CFR SA, care gestioneaza coordonarea ciculatiei, locomotive…

- Un tren cu calatori a deraiat, joi, in zona Campia Turzii, dupa ce s-a rupt o piesa de la un vagon. Trenul Regio 3081 a deraiat dupa ieșirea din Campia Turzii, dupa podul peste Arieș, in zona Lut la km 452+700, fara a se rasturna. Niciun calator nu a fost ranit. CFR Calatori a anunțat […] The post Un…

- Un complex comercial din municipiul Gheorgheni a fost evacuat, joi, dupa ce s-a declanșat instalația de stingere a incendiilor cu pulberi. 11 persoane au avut nevoie de ingrijiri medicale, șase ajungand la spital. Instalația de stingere s-a declanșat in jurul orei 11.30, in mall aflandu-se in acel…

- Un autobuz a luat foc in mers, miercuri, pe o strada din orașul Tarnaveni, din Mureș. Pasagerii s-au autoevacuat. ISU Mureș a anunțat ca incendiul a izbucnit la un autobuz aflat pe strada Armatei, din orașul Tarnaveni. La fața locului intervin pompierii militari din cadrul Detașamentului Tarnaveni.…