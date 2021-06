Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din Ilfov au deschis o ancheta, luni, dupa ce au fost sesizati ca doi barbati au aruncat spre o femeie cu caramizi, in timp ce mergea pe strada, iar unul a tras trei focuri in plan vertical cu un pistol. Agresorii au fost identificati, fiind in custodia Politiei. ”La data de 14…

- O femeie din Maramureș a fost reținuta, miercuri, dupa ce și-a ucis cei doi copii, o fetița de patru luni si baiatul de aproape doi ani. Miercuri, la ora 10.54, Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș a fost sesizat prin apel la 112 de catre un barbat, despre faptul ca in satul Rușor, localitatea…

- Polițiștii au reținut, ieri, o femeie care a talharit un pensionar din Capitala, dupa ce i-a pus somnifere in bautura. Ancheta a fost ingreunata pentru ca toți martorii au crezut ca aceasta este barbat. Potrivit Poliției Capitalei, polițiștii au pus in aplicare un mandat de perchezitie, in Bucuresti,…

- O femeie din Navodari, județul Constanța, a sunat, miercuri, la 112 și a amenințat ca arunca blocul in aer. Pompierii au intervenit imediat și au evacuat toate persoanele aflate in cladire. Pompieri din cadrul ISU Dobrogea și polițiștii constanțeni au intervenit in urma apelului primit la numarul de…

- Politistii si procurorii au deschis o ancheta in cazul decesului pacientilor din unitatea mobila de terapie intensiva de la Spitalul ”Victor Babes” din Bucuresti. ”Astazi, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti – Serviciul Omoruri, sub coordonarea unitatii de parchet competente teritorial,…

- O profesoara din Cernavoda a fost gasita moarta in casa, cu mainile legate la spate si un calus in gura. Polițiștii au deschis o ancheta. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea a anuntat ca pompierii au fost solicitati joi, in jurul orei 9.00, prin apel la 112, sa intervina pentru deblocarea…

- Mai multe actiuni de protest sunt programate sa se desfasoare, joi, in Capitala, dupa ce sindicatele politistilor si personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne au anuntat ca vor “sarbatori” Ziua Politiei Romane in strada, nemultumite de taieri ale veniturilor salariale si ale pensiilor.…

- Polițiștii și pompierii au intervenit, miercuri dimineața, la un apartament din Capitala, dupa ce o femeie și-a agresat mama și apoi a incendiat locuința. Direcția Generala de Politie a Municipiului București – Secția 25 Poliție a fost sesizata astazi, la ora 9.15, prin apel 112, cu privire la faptul…