Ministerul ucrainean al Sanatatii i-a indemnat vineri pe ucraineni sa nu intre in panica, avertizand impotriva luarii preventive a comprimatelor de iod dupa declaratia presedintelui Volodimir Zelenski care acuza Moscova de pregatirea unui „atentat" asupra centralei ocupate de trupele ruse, relateaza AFP. Declaratiile facute joi de seful statului despre riscul unui atentat asupra centralei nucleare